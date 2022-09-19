قال مصدر أمنى ليبي بمنفذ “رأس اجدير” الحدودي، إن سبب تعطل المسافرين التونسيين في المعبر لأكثر من 48 ساعة يعود لخلل فنى في منظومة جوازات الأجانب.

وأوضح المصدر في تصريح للحدث أن الفرق الفنية لا تزال تواصل محاولة إصلاح المنظومة وإرجاعها للعمل من جديد، لافتاً إلى أن عملية تعطل المسافرين لا تقتصر على أصحاب الجنسية التونسية، وإنما على كل الأجانب.

#الحدث_الليبي