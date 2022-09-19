رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا: – اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والش

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:

– اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة، سأقوم بالإعلان عن خطتي قريباً والتي تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها الكريم ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة.

– أثمن عالياً ما لمسناه من ايجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة، وسوف ننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية.

#ليبيا_24

2022-09-19 18:45:21

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