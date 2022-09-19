بعد مرور 7 أشهر على تكليفه من مجلس #النواب.. فتحي #باشاغا: سأقوم بالإعلان عن خطت

بعد مرور 7 أشهر على تكليفه من مجلس #النواب.. فتحي #باشاغا: سأقوم بالإعلان عن خطتي قريبًا.
– هذه الخطة تضمن وصولنا إلى #انتخابات رئاسيةٍ وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة.
– خطتي تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها الكريم.
– أجريت اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة.
– أثمن عاليًا ما لمسناه من ايجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة.
– سوف ننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي. #السبق
2022-09-19 19:01:00
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