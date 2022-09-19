الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان #الشحومي: حكومة #الدبيبة التي طال

الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان #الشحومي: حكومة #الدبيبة التي طالبت بفتح #التسجيل_العقاري هي حكومة لا تحظى بشرعية على كامل البلاد، وبالتالي فإن فتحه سيكون في منطقة واحدة محدودة جدا في #ليبيا.

-من غير الممكن أن يعمل التسجيل العقاري في كل البلاد؛ بسبب ظروف الانقسام والصراع السياسي باعتبار أن الحكومة منتهية الشرعية.

-التسجيل العقاري وظيفته توثيق ونقل الملكيات والحقوق فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، وربما في ظل هذه الظروف يستخدم الأمر في غير الإطار الصحيح.

-مهمة الحكومة الأساسية كانت الوصول إلى #الانتخابات، ولكن يبدوا أن هذا ليس في سلم أولوياتها.

-الحكومة مهتمة بقضايا أخرى كتوزيع العقارات على السفارات، وإرباك المشهد بشكل كبير. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-19 20:00:53

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