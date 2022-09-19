عاجل > المشير حفتر من #غات : المصلحة الوطنية تدفعنا لتوحيد الصفوف وتعزيز الثقة ل

عاجل > المشير حفتر من #غات : المصلحة الوطنية تدفعنا لتوحيد الصفوف وتعزيز الثقة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها بلادنا.

⚡️ الشعب مصدر السلطات والأوضاع الحالية لن تتبدل بالاعتماد على السياسيين أو التدخل الاجنبي.

⚡️ نسابق الزمن بحثاً عن مخرج للوصول الى بر الأمان من خلال لم الشمل والمصالحة.

⚡️ انتصارات الجيش ضد الإرهاب كانت بهدف تعبيد الطريق أمام معارك أخرى لبناء الدولة وتحديد المصير.

⚡️ حان دور الشعب ليقود معركة التغيير ضد المتآمرين والفاسدين للخروج من النفق المظلم.

⚡️ من حق الليبيين التمتع بخيرات بلادهم دون تمييز والبدء في البناء والتقدم بتكاثف الجهود.

⚡️ يجب أن نطوي هذه المرحلة القاسية بكل مآسيها للم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة والتسامح. (كلمة) #ليبيا #المرصد