تأكيدا لما نشرته #السبق بشأن قرار عمران #القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة #الدبيبة بإيفاد عائلات من أسر الشهداء للدراسة بالخارج.. #القيب: الوزارة لم تقم بإضافة أسماء على قائمة الإيفاد وأوضحنا للهيئة أن هناك أسماء من عائلة واحدة موجودة في قائمة الإيفاد.

القيب: هيئة الشهداء ردت أن القانون رقم 1 لعام 2018 ينص على أحقية عائلة الشهيد من الدرجة الأولى بالدراسة في الخارج دون تحديد عدد الأشخاص والوزارة نفذت القرار بناء على مراسلة من الهيئة.

القيب: طلبنا من الهيئة توضيح الموقف للرأي العام وأنه في خلال 24 ساعة إذا لم تبين الهيئة الموقف لأسر الشهداء ووسائل الإعلام سيتم إيقاف قرار الإيفاد. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-19 21:36:15

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