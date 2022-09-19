صرحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، بأن قرار وزير التعليم العالي ل

صرحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، بأن قرار وزير التعليم العالي لسنة 2022 بشأن إيفاد المستفيدين من أسر الشهداء والمفقودين للدراسة بالخارج، جاء مطابقا للقانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين الذي منح الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة، وبأن المغالطات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير مبررة وفق قولها.

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