المتحدث الرسمي باسم الشركة #العامة_للكهرباء وئام #التائب: رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أبدى موافقته بشأن إرجاء العمل بهذه التعريفة؛ لعدة أسباب أبرزها ارتفاع التعريفة ومطالبة مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين.

– إدارة الشركة الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية من خلال رفع أسعار الطاقة الكهربائية؛ لذا تم إيقاف العمل بالتسعيرة الجديدة التي أحالها مجلس إدارة الشركة السابق لمجلس الوزراء لإقرارها.

– مجلس إدارة الشركة يبحث إمكانية إعادة النظر في التعريفة الجديدة بما يلائم كافة شرائح المجتمع ويراعي وضعهم الاقتصادي، وسيعمل على معالجة أي تشوهات في التعريفة الجديدة بما يضمن الصالح العام.

– بشأن مشاكل العجز في توليد الطاقة إدارة الشركة تعمل على حل هذه المشكلة وستكون النتائج بشكل تدريجي وملموس؛ لأننا نسعى لإيجاد حلول جذرية وليست تلفيقية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-19 23:05:03

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