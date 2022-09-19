المشير خليفة حفتر في كلمه بمدينة غات: – على الشعب تحمل مسؤولية التغيير لأنه سي

المشير خليفة حفتر في كلمه بمدينة غات:
– على الشعب تحمل مسؤولية التغيير لأنه سيد السلطات ومصدرها وهو صانع الحاضر والمستقبل.
– علينا توحيد صفوفنا وتعزيز الثقة في أنفسنا لإزاحة كافة العقبات أمام تقدمنا جيشا وشعبا وبيد واحدة.
– من حق الليبيين التمتع بخيرات بلادهم دون تمييز والبدء في البناء والتقدم بتكاتف الجهود.
– بلادنا تتعرض لمخاطر وتهديدات وننبه الشعب بكل مكوناته ونحثه على الاستعداد لحسم الأمور إلى صالحه.
– هذه الأوقات الحرجة همنا هو الوطن والبحث عن مخرج يقودنا لبر الأمان قبل فوات الأوان.
– يجب أن نطوي هذه المرحلة القاسية بكل مآسيها للم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة والتسامح.
#ليبيا_24
2022-09-20 00:07:04
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