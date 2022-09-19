المشير خليفة حفتر في كلمه بمدينة غات: – على الشعب تحمل مسؤولية التغيير لأنه سي

المشير خليفة حفتر في كلمه بمدينة غات:

– على الشعب تحمل مسؤولية التغيير لأنه سيد السلطات ومصدرها وهو صانع الحاضر والمستقبل.

– علينا توحيد صفوفنا وتعزيز الثقة في أنفسنا لإزاحة كافة العقبات أمام تقدمنا جيشا وشعبا وبيد واحدة.

– من حق الليبيين التمتع بخيرات بلادهم دون تمييز والبدء في البناء والتقدم بتكاتف الجهود.

– بلادنا تتعرض لمخاطر وتهديدات وننبه الشعب بكل مكوناته ونحثه على الاستعداد لحسم الأمور إلى صالحه.

– هذه الأوقات الحرجة همنا هو الوطن والبحث عن مخرج يقودنا لبر الأمان قبل فوات الأوان.

– يجب أن نطوي هذه المرحلة القاسية بكل مآسيها للم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة والتسامح.

#ليبيا_24











2022-09-20 00:07:04

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