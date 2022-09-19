المتحدث باسم شركة الكهرباء وئام التائب: – رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهربا

المتحدث باسم شركة الكهرباء وئام التائب:

– رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أبدى موافقته بشأن إرجاء العمل بهذه التعريفة؛ لعدة أسباب أبرزها ارتفاع التعريفة ومطالبة مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين.

– إدارة الشركة الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية من خلال رفع أسعار الطاقة الكهربائية؛ لذا تم إيقاف العمل بالتسعيرة الجديدة التي أحالها مجلس إدارة الشركة السابق لمجلس الوزراء لإقرارها.

– مجلس إدارة الشركة يبحث إمكانية إعادة النظر في التعريفة الجديدة بما يلائم كافة شرائح المجتمع ويراعي وضعهم الاقتصادي، وسيعمل على معالجة أي تشوهات في التعريفة الجديدة بما يضمن الصالح العام.

– إدارة الشركة تعمل على حل مشكلة العجز في توليد الطاقة وستكون النتائج بشكل تدريجي وملموس؛ لأننا نسعى لإيجاد حلول جذرية وليست تلفيقية.

#ليبيا_24

2022-09-20 01:00:08

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