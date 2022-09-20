عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس: – حالتي الاشت

عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس:
– حالتي الاشتباه بجدري القرود قمنا بالتعرف عليها من خلال الأعراض الواضحة للمرض، فشكل البثور على الجلد كان واضحا على حالة الاشتباه.
– فرق الرصد والمتابعة عزلت الحالة وأخذ العينات وأجرت المسحات عليها.
– المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كشف عن تلك العينات وأكد خلوها من الإصابة بمرض جدري القرود في البلاد.
– ليبيا لا تزال في الفئة الأولى بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية كبلد لم يرصد فيه إصابة بمرض جدري القرود.
#ليبيا_24
2022-09-20 02:00:05
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