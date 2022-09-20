المركز الاعلامي لتنسيقية معيدي ليبيا:
– هناك تجاهل وإقصاء وتهميش واضح للمعيدين من قبل رئاسة حكومة الدبيبة، ووزارتي التعليم العالي والتعليم الفني والتقني بإيعازهم لوزارة المالية بعدم صرف زيادة مرتباتهم للشهر الثالث على التوالي، وفق التنسيقية.
– رغم كل القرارات والمناشدات والإجراءات التي تقدمها التنسيقية للجهات المعنية، لايزال وضع شريحة معيدي ليبيا كما هي عليه من حرمان لكامل حقوقهم ومزاياهم.
– المعيدون يطالبون بحقوقهم في القانون رقم (4) الصادر سنة 2018 إسوة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وفق التنسيقية.
– المعيد أصبح مخيرا بأن يكون موظفا؛ أو عضو هيئة تدريس ويحرم من الحقوق التي تضمن له إيفاده الداخلي والخارجي.
– قرار الإيفاد اقتصر على المرموقين وأبناء الوزراء والإدارات والدولة وجعل الشرائح المستحقة للإيفاد تغوص في وحل النسيان والفساد.
#ليبيا_24
2022-09-20 03:00:02
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