المركز الاعلامي لتنسيقية معيدي #ليبيا: هناك تجاهل وإقصاء وتهميش واضح للمعيدين من قبل #الدبيبة، ووزارتي التعليم العالي والتعليم الفني والتقني بإيعازهم لوزارة المالية بعدم صرف زيادة مرتباتهم للشهر الثالث على التوالي، وفق التنسيقية.

– رغم كل القرارات والمناشدات والإجراءات التي تقدمها التنسيقية للجهات المعنية، لايزال وضع شريحة معيدي ليبيا كما هي عليه من حرمان لكامل حقوقهم ومزاياهم.

– المعيدون يطالبون بحقوقهم في القانون رقم (4) الصادر سنة 2018 إسوة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وفق التنسيقية.

– المعيد أصبح مخيرا بأن يكون موظفا؛ أو عضو هيئة تدريس ويحرم من الحقوق التي تضمن له إيفاده الداخلي والخارجي.

– قرار الإيفاد اقتصر على المرموقين وأبناء الوزراء والإدارات والدولة وجعل الشرائح المستحقة للإيفاد تغوص في وحل النسيان والفساد. #السبق

2022-09-20 03:04:44

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