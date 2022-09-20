المحلل السياسي فيصل #الفيتوري: الصراع الداخلي في #ليبيا مند 2011 صناعة وفقاعة به

المحلل السياسي فيصل #الفيتوري: الصراع الداخلي في #ليبيا مند 2011 صناعة وفقاعة بهما تم تعليب ليبيا.

– بوادر التغيير بدأت ببطئ في الإعلان الأمريكي عن انضمام ليبيا لمشروع الإدارة التنفيذية العشرية.

– تلاه اختيار وإعادة هيكلة رئيس #مؤسسة_النفط كأول الشخصيات الحرفية التي سيتبعه تغيير #المركزي وباقي الأجهزة الرقابية والعدلية في الدولة ولو ببطئ شديد.

– حكومة #باشاغا في خزنتها مليار ونصف دينار سيمكنها من الاستقرار في #سرت وأيضا ستكون شوكة في خصر #الدبيبة وأصبح بإمكانها إعادة ضرب العاصمة #طرابلس لخلخلة سلطة الدبيبة من جديد.

– قفل #النفط ولو جزئيا في الوقت الحالي سيكون أمر مقبول ومهضوم أمريكيا على عكس ما يعتقده البعض بل المرحلة القادمة ستعطي حكومة فتحي مجال وفرصة لتعميق الانقسام بين الشرق والغرب ليشتعل في النهاية فتيل الحرب من جديد بمقاولين ويافطات رسمية تم اختيارهم أمميا ونيابيا بعناية. #السبق

2022-09-20 02:50:11

1663642211