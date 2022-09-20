مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو:
– لا يزال هناك شحّ وندرة واضحة لطعوم الأطفال في البلاد.
– المصرف المركزي مطالب بفتح الاعتمادات لجلب الطعوم من الخارج بشكل عاجل جدا، فالاعتماد لم يتم فتحه حتى هذه اللحظة.
– الشركات تحتاج إلى وقت للتصنيع، إضافة إلى الوقت الذي يستهلكه الشحن، لذلك نطالب بضرورة سرعة فتح الاعتمادات لسد حاجة الأطفال لأخذ الطعوم في البلاد.
– الطعوم المتوفرة قليلة جدا وهي موجودة في المناطق الصغيرة التي لا يتم فيها الاستهلاك بشكل كبير، ولكن بصفة عامة فإن الطعوم غير متوفرة.
#ليبيا_24
2022-09-20 04:00:11
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