مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط #سميو: لا يزال هن

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط #سميو: لا يزال هناك شحّ وندرة واضحة لطعوم الأطفال في البلاد.
– #المصرف_المركزي مطالب بفتح الاعتمادات لجلب الطعوم من الخارج بشكل عاجل جدا، فالاعتماد لم يتم فتحه حتى هذه اللحظة.
– الشركات تحتاج إلى وقت للتصنيع، إضافة إلى الوقت الذي يستهلكه الشحن، لذلك نطالب بضرورة سرعة فتح الاعتمادات لسد حاجة الأطفال لأخذ الطعوم في البلاد.
– الطعوم المتوفرة قليلة جدا وهي موجودة في المناطق الصغيرة التي لا يتم فيها الاستهلاك بشكل كبير، ولكن بصفة عامة فإن الطعوم غير متوفرة. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-09-20 04:19:38
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