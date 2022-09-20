مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مه

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية في عدد من الدول، بينها ليبيا، بحيث يسمح القانون للمخابرات الإيطالية توظيف عناصرها بشكل سري ودون اعتمادهم في السفارات.

#ليبيا_24