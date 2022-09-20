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مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مه

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية في عدد من الدول، بينها ليبيا، بحيث يسمح القانون للمخابرات الإيطالية توظيف عناصرها بشكل سري ودون اعتمادهم في السفارات.

#ليبيا_24

2022-09-20 05:00:03

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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