موقع “#أفريكا_إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي: شركة #توتال الفرنسية تدفع بـ “#بن_قدارة” للتوسط نيابة عنها لدى “#عون” شراء نصف أسهم “#هيس” وإعطاء الصفقة الضوء الأخضر.

– شركة توتال الفرنسية تحاول إقناع وزارة النفط والغاز بحكومة #الدبيبة بزيادة حصتها في امتياز شركة #الواحة من خلال شراء نصف أسهم “هيس”.

– بن قدارة زار المقر الرئيسي لشركة توتال في #باريس أواخر الشهر الماضي.

– جزء من النقاش التي دارت بين “بن قدارة” وشركة توتال تطرق لمسألة الموافقة على شراء الشركة لنصف نسبة 8.16% التي تمتلكها “هيس” في امتياز الواحة.

– الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويانيه يأمل في أن يتوسط بن قدارة نيابة عنه لدى وزير النفط والغاز.

– شركة توتال كانت قد اشترت في عام 2018، (16.33%) من أسهم شركة “#ماراثون_أويل” في الواحة مقابل 450 مليون دولار. #السبق

2022-09-20 02:24:38

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