ادولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ا

ادولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

لوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء

20/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح الحرارة القصوى مابين (36-43) مْ وتكون اقل ارتفاع على بعض المناطق الساحلية وتسجل تراجع من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي و تشمل الخميس مناطق الشمال الشرقى.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي قد تكون رعدية احيانا

ومن المتوقع ان تكون الاجواء خريفية نهاية الاسبوع خاصة يوم الجمعة والسبت على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب وفرصة لسقوط امطار يصحبها خلايا رعدية.

والله اعلم