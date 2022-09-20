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المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الصيد البحري نشـــــرة الصيـــــد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء ( 20/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• الريح شلوق الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد .
• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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