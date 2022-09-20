المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء ( 20/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

• الريح شلوق الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد .

• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة .