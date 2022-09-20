أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق الم

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الإثنين، بمقر البعثة الليبية بنيويورك.

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