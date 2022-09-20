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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق الم

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الإثنين، بمقر البعثة الليبية بنيويورك.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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