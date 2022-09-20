المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – يجب أن يتوجه ضغط الرأي العام باتجاه ديوان المح

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– يجب أن يتوجه ضغط الرأي العام باتجاه ديوان المحاسبة لإصدار تقريره عن العام 2021 الذي لم يرى النور وليكشف لنا أين ذهبت الأموال وما الذي تحقق من قبل حكومة الدبيبة.

– من المفترض أننا ننتظر تقرير عام 2022 حيث تقترب السنة المالية من نهايتها، وهناك تقرير لعام سابق لم يصدر بعد، إن إصدار التقرير يمثل أهمية قصوى في مسألة الشفافية والإفصاح وتطوير الرقابة العامة على موارد الدولة وصرف المال العام.

– القوى السياسية والمدنية والمجتمعية وقادة الرأي العام وفي مقدمتهم الإعلام مطالبون بممارسة أقصى درجات الضغط.

– أما تخبط المؤسسات وقرارتها فهو عنوان النهايات لكل المراحل ما بعد فبراير، لذا فإن التغيير قادم ولا سبيل سلمي له إلا الإنتخابات.

#ليبيا_24

2022-09-20 11:17:13

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