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قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، الإثنين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، الإثنين، أنه لا يزال هناك شحّ وندرة واضحة لطعوم الأطفال في البلاد.
وأوضح “سميو” في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن الطعوم المتوفرة قليلة جدا وهي موجودة في المناطق الصغيرة التي لا يتم فيها الاستهلاك بشكل كبير، مطالبا المصرف المركزي بفتح الاعتمادات لجلب الطعوم من الخارج بشكل عاجل جدا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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