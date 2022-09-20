صور | الدبيبة يتابع في إجتماع مع الحداد و وزيري المواصلات و الداخلية و عدد من ال

صور | الدبيبة يتابع في إجتماع مع الحداد و وزيري المواصلات و الداخلية و عدد من المسؤولين رفقة سفير #ايطاليا لدى #ليبيا و الشركة الايطالية المتعاقد معها لإعادة مطار #طرابلس الدولي للعمل، أسباب التأخير في عودة عمل المطار ” بعد زوال الأسباب “. (المكتب الاعلامي) #المرصد
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ليبيا مباشر
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