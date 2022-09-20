قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عقب وصوله إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بعد جولة خارجية استمرت قرابة الثلاثة أسابيع، إن حكومته فشلت في الدخول إلى طرابلس لأنها لا تريد الدماء ولم تطلق رصاصة واحدة بما فيها الأحداث الأخيرة، مشيرا أن حكومته ستباشر عملها من سرت و بنغازي “وسيكون عملنا لصالح كل الليبيين وسندعم جميع القطاعات وحل المختنقات”.

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