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عاجل > أردوغان من #نيويورك : يجب إيقاف كل الحروب في #ليبيا وإرساء السلام. يج

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > أردوغان من #نيويورك : يجب إيقاف كل الحروب في #ليبيا وإرساء السلام. ⚡️ يجب ان تكون هناك انتخابات عادلة في ليبيا للوصول إلى حكومة وطنية. (كلمة بالجمعية العامة للامم المتحدة) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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