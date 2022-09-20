عاجل > أردوغان من #نيويورك : يجب إيقاف كل الحروب في #ليبيا وإرساء السلام. يج

عاجل > أردوغان من #نيويورك : يجب إيقاف كل الحروب في #ليبيا وإرساء السلام. ⚡️ يجب ان تكون هناك انتخابات عادلة في ليبيا للوصول إلى حكومة وطنية. (كلمة بالجمعية العامة للامم المتحدة) #المرصد