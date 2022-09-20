عضو مجلس النواب عبد السلام نصية: – عمل لجنة “5+5” العسكرية توقف قبل اندلاع الصر

عضو مجلس النواب عبد السلام نصية:

– عمل لجنة “5+5” العسكرية توقف قبل اندلاع الصراع على السلطة التنفيذية، وتركز على المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، ثم فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها نهاية يوليو عام 2021.

– باستثناء تنفيذ تلك المهام المحددة، كانت اجتماعات اللجنة العسكرية اعتيادية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أطراف دولية تنقل للإعلام في إطار حرص تلك الأطراف الدولية على إظهار اهتمامها بالقضية الليبية.

– من بين أسباب انحسار عمل اللجنة استمرار أعضائها في تمثيل أطراف الصراع، وذلك بدلًا من بحثهم عن الحلول ومحاولة إحداث التوافق بين الجهات التي يمثلونها.

– هذا الأمر تعمق لعدم وجود وزير دفاع، في ظل خلافات حول هذه المسألة، ثم جاء الانقسام والصراع حول ترأس الحكومة.

– اللجنة العسكرية، أهملت توظيف واستثمار أجواء التقارب التي سادت بين الأطراف والقوى الليبية بأعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في تطوير مهامها باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، أو وضع خطة وطنية لمعالجة قضية السلاح.

– هذا التطوير هو السبيل الوحيد لعودتها للمسار الصحيح.

#ليبيا_24

2022-09-20 19:30:03

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