ترأست وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء خار

ترأست وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، بمقر بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وبمشاركة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

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