عاجل > تقرير المحاسبة 2021 يكشف مخالفات بالجملة للمركزي في إدارة اصوله و المال ا

عاجل > تقرير المحاسبة 2021 يكشف مخالفات بالجملة للمركزي في إدارة اصوله و المال العام.

التقرير : المصرف يعمل بانتقائية و بدون مجلس إدارة .

⚡️المصرف حجب الكثير من المستندات و المعلومات الهامة حول وضعه الحقيقي عن لجان المراجعة .

⚡️رصيد العملة الاجنبية المخصصة لتغطية الاصدار من العملة المحلية انخفض بمقدار 23 مليار دولار عن العام السابق .

⚡️المركزي مقصر بوضوح في الرقابة على المصارف بفعالية بدليل ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الجمهورية الى 140 مليون دينار .

⚡️مساهمات كثيرة للمركزي في مصارف و مؤسسات مالية تتعرض للخسائر و الديون بعشرات الملايين .

⚡️لا توجد رؤية ولا اهداف واضحة للمركزي في الاستثمار و المساهمات الخارجية .

⚡️النقد الاجنبي المباع في 2021 لمختلف الاغراض بلغ 18 مليار دولار منها 10 مليار دولار صرفت كاعتمادات مستندية . #المرصد #ليبيا