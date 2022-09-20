بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة ا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، سُبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية للمواطن بكل المدن والمناطق خاصة الجنوب الليبي، في اللقاء التي عقد بديوان المجلس الرئاسي طرابلس اليوم الثلاثاء، حيث أكد الطرفين على أهمية وضع خطة لقطاع الصحة، تستهدف تطوير هذا القطاع وخاصة المستشفيات العامة ومرافق الرعاية الصحية الأولية في كل أنحاء البلاد.

#الحدث_الليبي