السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: – وزير الخارجية المصر

السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية:

– وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، توافقا على أهمية الشراكة الاستراتيجية لبلديهما، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

– اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

– الوزيران تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بسد النهضة

– اللقاء ناقشا الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.

#ليبيا_24

2022-09-20 22:00:08

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