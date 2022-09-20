خبر | من تقرير المحاسبة 21 : وزارة التعليم العالي أنفقت 155 ألف د.ل لشراء هواتف ” آيفون 13 برو ماكس ” لاعضاء لجان بالوزارة و اتضح أن بعضهم اعضاء في اكثر من لجنة و حصلوا على اكثر من هاتف ثم اضافت لهم 3 أجهزة ” غلاكسي فولد 3 و 6 ” آيفون ” أخرى ليبلغ الاجمالي 255 ألف د.ل مع 150 ألف د.ل انفقتهم خلال اسبوع على بند وجبات VIP و 5000 على وجبات عادية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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