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تقرير ديوان المحاسبة: – صنع الله صدر شحنات نفط خارج الموازنة العامة بـ16 مليار

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تقرير ديوان المحاسبة:

– صنع الله صدر شحنات نفط خارج الموازنة العامة بـ16 مليار دينار
– مؤسسة النفط في عهد رئيسها السابق مصطفى صنع صدرت شحنات نفط دون جباية إيراداتها واستبدلتها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار دون الإفصاح لوزارة المالية

– مؤسسة النفط خلال 2021م انحرفت انحرافاً جسيماً بتصـرفات فردية تعد سلباً لاختصـاصـات وسلطات وزارة المالية

– مؤسسة النفط قامت بتأجيل تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات الأجنبية بقيمة 10.4 مليار دينار، كان من المفترض أن تكون ضـمن إيرادات العام 2021.

#ليبيا_24

2022-09-20 23:00:18

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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