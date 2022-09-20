تقرير ديوان المحاسبة:

– صنع الله صدر شحنات نفط خارج الموازنة العامة بـ16 مليار دينار

– مؤسسة النفط في عهد رئيسها السابق مصطفى صنع صدرت شحنات نفط دون جباية إيراداتها واستبدلتها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار دون الإفصاح لوزارة المالية

– مؤسسة النفط خلال 2021م انحرفت انحرافاً جسيماً بتصـرفات فردية تعد سلباً لاختصـاصـات وسلطات وزارة المالية

– مؤسسة النفط قامت بتأجيل تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات الأجنبية بقيمة 10.4 مليار دينار، كان من المفترض أن تكون ضـمن إيرادات العام 2021.

#ليبيا_24

2022-09-20 23:00:18

1663714818