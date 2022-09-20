تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021: – وزير التعليم العالي عمران القيب أهدى هواتف “آ

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021:

– وزير التعليم العالي عمران القيب أهدى هواتف “آيفون 13 برو ماكس” وجلاكسي فولد 6 بـ255 ألف دينار لأعضاء لجان بالوزارة.

– وزارة التعليم العالي أنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 برو ماكس” لأعضاء لجان بالوزارة.

– بعض هؤلاء اتضح أنهم أعضاء في أكثر من لجنة و حصلوا على أكثر من هاتف.

– الوزارة أهدت مرة أخرى لأعضاء لجان بالوزارة 3 أجهزة “جلاكسي فولد 3 و 6” وأيفون أخرى ليبلغ الإجمالي 255 ألف دينار.

– الوزارة خصصت لهم 150 ألف خلال اسبوع لبند وجبات VIP و 5000 على وجبات عادية.

#ليبيا_24

2022-09-21 00:04:54

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