#عاجل| تقرير #ديوان_المحاسبة: إجمالي مصروفات #وزارة_الدفاع بحكومة #الدبيبة خلال عام 2021 بلغ 104,999 مليون دينار ليبي.
التقرير: من خلال المراجعة تبين قيام الوزارة بإبرام عقد بشأن إيجار مسكن بمنطقة #النوفليين بمبلغ 924 ألف دينار لوحظ بشأنه عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجله الإيجار.
التقرير: قيام الوزارة بالصرف للإدارات والوحدات التابعة لها من الباب الثاني وتحميلها على البند دون إحالتها إلى تفويضات مصلحية.
التقرير: صرف مبالغ في صورة مكافآت شهرية لأعضاء لجنة 5+5 والمستشارين خصما من بند أتعاب ومكافآت غير العاملين إضافة إلى عدم التزام اللجنة بتسوية الحوالات المالية الأخرى.
التقرير: عدم الالتزام بالضوابط المحددة بشأن الإيجار إضافة إلى صرف صكوك بأسماء الأشخاص المؤجرين التابعين للوزارة بدلا من إظهار الصك لمالك العقار. #السبق
2022-09-21 00:06:28
1663718788
أضف تعليقـك