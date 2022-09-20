#عاجل| تقرير #ديوان_المحاسبة: إجمالي مصروفات #وزارة_الدفاع بحكومة #الدبيبة خلال عام 2021 بلغ 104,999 مليون دينار ليبي.

التقرير: من خلال المراجعة تبين قيام الوزارة بإبرام عقد بشأن إيجار مسكن بمنطقة #النوفليين بمبلغ 924 ألف دينار لوحظ بشأنه عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجله الإيجار.

التقرير: قيام الوزارة بالصرف للإدارات والوحدات التابعة لها من الباب الثاني وتحميلها على البند دون إحالتها إلى تفويضات مصلحية.

التقرير: صرف مبالغ في صورة مكافآت شهرية لأعضاء لجنة 5+5 والمستشارين خصما من بند أتعاب ومكافآت غير العاملين إضافة إلى عدم التزام اللجنة بتسوية الحوالات المالية الأخرى.

التقرير: عدم الالتزام بالضوابط المحددة بشأن الإيجار إضافة إلى صرف صكوك بأسماء الأشخاص المؤجرين التابعين للوزارة بدلا من إظهار الصك لمالك العقار. #السبق

2022-09-21 00:06:28

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