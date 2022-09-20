من تقرير المحاسبة 21 : اعاشة و نظافة لجناح الدبيبة بلغت في شهر 1.6 مليون د.ل .

⚡️ 12 مليون دينار صرفت باذن الدبيبة لمحل ساعات ثمينة مقابل تزويده بهدايا لضيوفه .

⚡️ابوجناح ( نائب الدبيبة عن الجنوب ) تسلم 9 سيارات خصمًا من حساب رئاسة الوزراء في حين تم تخصيص مبالغ لديوان رئاسة الحكومة بالجنوب لذات الغرض .

⚡️القطراني ( نائب الدبيبة عن الشرق ) تسلم 10 سيارات مصفحة ( موديل 2022 ) بدون استكمال اجراءاتها الادارية .

⚡️قيم السيارات تجاوزت 11 مليون د.ل بالمخالفة للائحة العقود الإدارية و صرفت من باب التنمية .

⚡️10 مليون دينار صرفت لديوان الحكومة بنغازي بدون تسوية مستندية .

⚡️ايجارات الطائرات الخاصة بديوان الحكومة #طرابلس تجاوز 5 مليون د.ل منها 540 الف دينار لرحلة وحدة نحو الجزائر .

⚡️اكثر من 2 مليون د.ل صرفت خلال شهر مقابل وجبات لديوان رئاسة الوزراء طرابلس .

⚡️نفقات السفر و علاوة المبيت تجاوزت 4 مليون د.ل بالمغالاة في اسعار التذاكر و أغلبها تتم على الدرجة الاولى .

⚡️تذاكر وحجوزات فندقية لأشخاص لا علاقة وظيفية لهم بديوان مجلس الوزراء .

⚡️الملايين صرفت على بنود التوريدات و الهواتف و الحواسيب وصيانة السيارات و المكاتب بالمخالفة للائحة العقود الادارية .

⚡️عادل جمعة رتب أعباء مالية على الدولة بحجوزات طيران و فنادق لأشخاص لاعلاقة لهم بالحكومة .

⚡️الديون القائمة على رئاسة الوزراء منذ 2011 وحتى نهاية 2021 فاقت 13 مليون د.ل. #المرصد #ليبيا