من تقرير المحاسبة 21 : اعاشة و نظافة لجناح الدبيبة بلغت في شهر 1.6 مليون د.ل .
⚡️ 12 مليون دينار صرفت باذن الدبيبة لمحل ساعات ثمينة مقابل تزويده بهدايا لضيوفه .
⚡️ابوجناح ( نائب الدبيبة عن الجنوب ) تسلم 9 سيارات خصمًا من حساب رئاسة الوزراء في حين تم تخصيص مبالغ لديوان رئاسة الحكومة بالجنوب لذات الغرض .
⚡️القطراني ( نائب الدبيبة عن الشرق ) تسلم 10 سيارات مصفحة ( موديل 2022 ) بدون استكمال اجراءاتها الادارية .
⚡️قيم السيارات تجاوزت 11 مليون د.ل بالمخالفة للائحة العقود الإدارية و صرفت من باب التنمية .
⚡️10 مليون دينار صرفت لديوان الحكومة بنغازي بدون تسوية مستندية .
⚡️ايجارات الطائرات الخاصة بديوان الحكومة #طرابلس تجاوز 5 مليون د.ل منها 540 الف دينار لرحلة وحدة نحو الجزائر .
⚡️اكثر من 2 مليون د.ل صرفت خلال شهر مقابل وجبات لديوان رئاسة الوزراء طرابلس .
⚡️نفقات السفر و علاوة المبيت تجاوزت 4 مليون د.ل بالمغالاة في اسعار التذاكر و أغلبها تتم على الدرجة الاولى .
⚡️تذاكر وحجوزات فندقية لأشخاص لا علاقة وظيفية لهم بديوان مجلس الوزراء .
⚡️الملايين صرفت على بنود التوريدات و الهواتف و الحواسيب وصيانة السيارات و المكاتب بالمخالفة للائحة العقود الادارية .
⚡️عادل جمعة رتب أعباء مالية على الدولة بحجوزات طيران و فنادق لأشخاص لاعلاقة لهم بالحكومة .
⚡️الديون القائمة على رئاسة الوزراء منذ 2011 وحتى نهاية 2021 فاقت 13 مليون د.ل. #المرصد #ليبيا
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