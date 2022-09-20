تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 عن وزارة الخارجية بحكومة #الدبيبة: تحميل الباب ا

تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 عن وزارة الخارجية بحكومة #الدبيبة: تحميل الباب الثاني بمصروفات لا تخصه المتمثلة في مقابل العمل الإضافي بقيمة 238168 دينار.

-صرف مبلغ 63632 دينار ومبلغ آخر بقيمة 167454 دينار على التوالي مقابل إصدار تذاكر سفر للوزير والمرافقين لصالح شركة #الكرامة للسفر والسياحة دون تعزيز مستندي للصرف باستثناء فواتير مقدمة من الشركة.

-المبالغة في قيمة الوجبات المقدمة إلى مكتب الوزير حيث تتراوح قيمة الوجبة الواحدة من 150 إلى 250 دينار.

-توريد 43 سيارة بقيمة 3468371 دينار لصالح شركة #دروب_ليبيا لاستيراد وسائل النقل خصما من حساب #الطوارئ.

-المبالغة في تكلفة صيانة السيارات التابعة للوزارة وبمبالغ كبيرة خصوصا السيارات التابعة لإدارة المراسيم، حيث بلغت القيمة على حساب الباب الثاني والطوارئ 2289018 دينار. #السبق

2022-09-21 01:42:34

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