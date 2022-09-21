الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: – العالم يعيش انقسامات ووضعاً خطيرا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

– العالم يعيش انقسامات ووضعاً خطيراً، وهناك حاجة ملحة للتحرك والتشبث بالأمل.

– الانقسامات الجيوسياسية تقوض “عمل مجلس الأمن، والقانون الدولي، وثقة الناس وإيمانهم بالمؤسسات الديمقراطية، كما تقوض جميع أشكال التعاون الدولي، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.

– حتى المجموعات التي تم إنشاؤها خارج النظام متعدد الأطراف، من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي، كمجموعة العشرين على سبيل المثال، وقعت هي الأخرى في فخ الانقسامات الجيوسياسية.

– عدم التعاون وعدم الحوار لن يؤديا إلى حل المشاكل، ولا يمكن حل التحديات التي يواجهها العالم إلا بتعاون دولي، ولن تتمكن أي دولة من مجابهتها وحدها.

#ليبيا_24

2022-09-21 02:37:23

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