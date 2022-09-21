تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 عن ديوان رئاسة مجلس الوزاراء: بلغ إجمالي مصروفات بند النفقات السفر وعلاوة المبيت 4101580 دينار.

-التوسع في إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة تجاوزت 5 مليون دينار.

-قيام ديوان مجلس الوزراء بصف مبالغ مالية بموجب صكوك مباشرة للموظفين كمقابل بدل إيجار سكن دون وجود عقود إيجار فعلية مبرومة بين الديوان ومالك العقار.

-صرف قيمة 165720 دينار لصالح شركة أساس الاعمار نظير تحوير وتجهيز مكتب رئيس مجلس الوزراء.

-توريد سيارات بقيمة إجمالية 11114395 دينار لعدد 3 شركات توريد.

-استلام نائب رئيس الوزراء في المنطقة الجنوبية 9 سيارات خصم قيمتها من حساب التحول بالديوان في حين تم تخصيص مبالغ لديوان مجلس الوزراء المنطقة الجنوبية لذات الغرض.

-استلام نائب رئيس الوزراء في المنطقة الشرقية 10 سيارات مصفحة موديل 2021\2022 تبين أن الإجراءات الإدارية لم تستكمل حيث سلمت السيارات بدون لوحات معدنية.

-قيام مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس لحكومة بترتيب أعباء مالية ذلك بالإيعاز للإدارات التنفيذية والمتضمنة حجوزات فندقية وحجز تذاكر لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالديوان.

-التوسع في إيجار العقارات لديوان مجلس الوزراء والمبالغة في قيمة الإيجارات الشهرية لتلك العقارات.

-صرف قيمة 3510070 لصالح شركة العمران السريع للمقاولات والاستثمار العقاري لأعمال الصيانة وتجهيزات مقرات ديوان مجلس الوزراء.

-المبالغة في قيمة مصروفات الإعاشة لجناح رئيس الحكومة حيث بلغت قيمة فاتورة نوفمبر عام 2021 الخاصة بالإعاشة وخدمات النظافة المقدمة من شركة الثلاثي للتعهدات والتموين نحو 1624324 دينار.

– تكليف مستشارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم والواجبات والمسـؤوليات حيث بلغ عدد المسـتـشـارين نحو (6) بمرتبات شهرية 7,500 للمستشار الواحد بالإضافة إلى عدم إرفاق مستندات بملفات المستشارين تحتوي على مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة. #السبق

2022-09-21 02:47:09

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