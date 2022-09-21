شاملاً وزارة #الدفاع.. تقرير #ديوان_المحاسبة عام 2021 يكشف مصروفات ومخالفات الوز

شاملاً وزارة #الدفاع.. تقرير #ديوان_المحاسبة عام 2021 يكشف مصروفات ومخالفات الوزارة: إيجار فيلا في منطقة #النوفليين بعقد شهري قيمته 77 ألف دينار، لمدة عام كامل ليبلغ قيمته إجمالياً 924 ألف دينار.

-صرف قيمة 1788000 دينار من بند دعم العمليات العسكرية والأمنية في صورة مكافآت لعدد 167 شخص مكلفين بحماية وزير الدفاع، فضلا عن عدم توضيح أسباب الصرف من هذا البند دون صرفها من البند المختص.

-صرف مبالغ لجهات تبعتيها لرئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بالمخالفة باعتبارها جهات ذات ذمة مالية مستقلة.

-الصرف من ميزانية الطوارئ لشراء عدد 3 سيارات “لاندكروز” من شركة قمة التواصل لاستيراد وسائل النقل بقيمة 1785000.

-شراء عدد 10 سيارات لصالح اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من ميزانية الطوارئ بقيمة 6720000.

-صرف مبلغ 3986000 من ميزانية الطوارئ كمكافآت لأفراد سرية التأمين والحمادية لديوان رئاسة الوزاراء.

-الصرف على الإقامة والإعاشة لأشخاص دون بيان أسمائهم أو صفاتهم أو علاقاتهم مع الوزارة ناهيك عن عدم وجود رسائل تكليف من الوزارة للفندق لغرض الإقامة. #السبق

2022-09-21 03:21:03

1663730463