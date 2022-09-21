من تقرير #ديوان_المحاسبة للعام 2021 بشأن ديوان رئاسة الوزراء بحكومة #الدبيبة: تض

من تقرير #ديوان_المحاسبة للعام 2021 بشأن ديوان رئاسة الوزراء بحكومة #الدبيبة: تضاعف حجم الإنفاق من الباب الأول بأكثر من 54 مليون دينار، مقارنة بـ 27 مليون دينار في 2020.
– يرجع الارتفاع للتوسع في الصرف على بنود العمل الإضافي والمكافآت وفروقات المرتبات والندب والإعارة، إضافة إلى تضمين مرتبات 9 وزراء، ووزراء دولة، وسداد مرتبات عاملين لم ترد أسماؤهم من وزارة المالية بما يقارب 3 ملايين دينار.
– عدم دقة البيانات المقدمة من وحدة المرتبات بالديوان.
– تكليف مستشارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم.
– استمرار قيام وزارة المالية بإحالة مرتبات بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء.
– عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي.
– تجاوز المصـروفات السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة.
– عدم إرفاق كشــوفات تحليلية ضـمن فواتير إيجار الطائرات.
– استخدام حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة له وأداء مصـروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة
– غياب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به
– عملية الجرد عبارة عن حصــر للموجودات فقط دون مطابقة الأرصدة الدفترية الفعلية. #السبق
2022-09-21 03:18:50
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