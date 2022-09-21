من تقرير #ديوان_المحاسبة للعام 2021 بشأن ديوان رئاسة الوزراء بحكومة #الدبيبة: تض

من تقرير #ديوان_المحاسبة للعام 2021 بشأن ديوان رئاسة الوزراء بحكومة #الدبيبة: تضاعف حجم الإنفاق من الباب الأول بأكثر من 54 مليون دينار، مقارنة بـ 27 مليون دينار في 2020.

– يرجع الارتفاع للتوسع في الصرف على بنود العمل الإضافي والمكافآت وفروقات المرتبات والندب والإعارة، إضافة إلى تضمين مرتبات 9 وزراء، ووزراء دولة، وسداد مرتبات عاملين لم ترد أسماؤهم من وزارة المالية بما يقارب 3 ملايين دينار.

– عدم دقة البيانات المقدمة من وحدة المرتبات بالديوان.

– تكليف مستشارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم.

– استمرار قيام وزارة المالية بإحالة مرتبات بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء.

– عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي.

– تجاوز المصـروفات السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة.

– عدم إرفاق كشــوفات تحليلية ضـمن فواتير إيجار الطائرات.

– استخدام حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة له وأداء مصـروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة

– غياب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به

– عملية الجرد عبارة عن حصــر للموجودات فقط دون مطابقة الأرصدة الدفترية الفعلية. #السبق

2022-09-21 03:18:50

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