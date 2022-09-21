الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 21 –09–2022

ملخص عام: أجواء خريفية مع رطوبة عالية وتراجع لدرجات الحرارة مع تكاثر السحب على معظم مناطق شمال ليبياوسقوط رخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع سقوط رخات متفرقة من الأمطار تصحبها سحب رعدية خاصة مساء يوم الغد ويوم الجمعة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 33)مْ على الساحل ومابين (33-36)مْ على الدواخل وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ على (الخليج وسهل بنغازي) ومابين (30-34)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ وتسجل انخفاض يوم الجمعة على مناطق (الحمادة -غدامس والجفرة).

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54)