الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأربعاء 21 –09–2022
ملخص عام: أجواء خريفية مع رطوبة عالية وتراجع لدرجات الحرارة مع تكاثر السحب على معظم مناطق شمال ليبياوسقوط رخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع سقوط رخات متفرقة من الأمطار تصحبها سحب رعدية خاصة مساء يوم الغد ويوم الجمعة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 33)مْ على الساحل ومابين (33-36)مْ على الدواخل وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ على (الخليج وسهل بنغازي) ومابين (30-34)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ وتسجل انخفاض يوم الجمعة على مناطق (الحمادة -غدامس والجفرة).
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:05)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54)
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