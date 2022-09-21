مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:

– ليبيا واحدة من الدول الغنية في العالم، ولكن عدم الاستقرار السياسي يجعل من الصعب محاولة دعم الليبيين.

ــ عدم إحراز أي تقدم في الملف الليبي، يعود للانقسامات الداخلية ودعم دول مختلفة للأطراف الليبية.

ــ ليبيا بها حكومتان، وكل حكومة منهما تدعمها أطراف دولية مختلفة، وبالتالي يصعب العمل تحت تلك الظروف.

ــ ليس هناك أي جديد، ولا يمكن أن أكون متفائلاً جدًا حول الوضع في ليبيا، فنحن نستخدم الأدوات الموجودة، ولا يمكننا اختراع آليات جديدة كل أسبوع.

ــ على الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، العمل بتنسيق أقوى مع الاتحاد الأوروبي

#ليبيا_24

2022-09-21 09:50:01

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