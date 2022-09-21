الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، عن تقرير ديوان المحاسبة :

– لا جديد يذكر فيه و كله قديم معاد .

– تكرار لنفس الخروقات و الملاحظات و اثبات للفساد مع سبق الاصرار و الترصد من اعلي سلطات الدولة الي ادناها مستوي، من مجلس الوزراء و الوزارات مرورا بالمصارف و المصرف المركزي و الشركات الاستثمارية و غيرها.

– اموال تبدد بشكل فاضح و الديوان يأتي في نهاية المطاف ليقول ان اموالكم يسرقها السراق و الحذاق و الفاسدين .

– الواقع ان الديوان يحتاج ان يكون اكثر شفافية و مصداقية وان يعلن تقريره بسرعة وليس في وقت متأخر بعد انقضاء العام.

– لا بد ان يكون هناك برنامج محدد ينعكس في تقرير مصاحب شهري وليس سنوي لوقف هذا العبث يعلن للشعب و يتولي متابعة ما تم من اجراءات لمجابهة هذه الخروقات وما هي التدابير التي تم اتخاذها لوقف مثل هذه التصرفات العبثية و الكارثية من قبل الديوان اولا و من قبل القضاء ثانيا.

#ليبيا_24

2022-09-21 12:32:32

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