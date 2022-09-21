الرئيس الروسي فلاديمير بوتين :
– نؤيد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، ونعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.
– النظام في كييف جعل من “الروسوفوبيا” (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع.
– النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014
– نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة
– القوات الأوكرانية بالفعل في قصف إرهابي حدود مدننا في القرم وبيلغورود وكورسك
– لقد تجاوز الغرب في سياساته المناهضة لبلادنا كل الحدود الممكنة
– نستمع دائما من الغرب إلى تهديدات موجهة إلى بلادنا وإلى شعبنا
– بروكسل وواشنطن يحثون النظام في كييف بشكل مباشر على نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا
– الغرب استخدم الابتزاز النووي
– بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطورا من نظيراتها لدى دول “الناتو”
– أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة وهذا ليس خداع.
#ليبيا_24
2022-09-21 13:51:50
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