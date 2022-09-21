الرئيس الروسي فلاديمير بوتين :

– نؤيد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، ونعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

– النظام في كييف جعل من “الروسوفوبيا” (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع.

– النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014

– نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة

– القوات الأوكرانية بالفعل في قصف إرهابي حدود مدننا في القرم وبيلغورود وكورسك

– لقد تجاوز الغرب في سياساته المناهضة لبلادنا كل الحدود الممكنة

– نستمع دائما من الغرب إلى تهديدات موجهة إلى بلادنا وإلى شعبنا

– بروكسل وواشنطن يحثون النظام في كييف بشكل مباشر على نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا

– الغرب استخدم الابتزاز النووي

– بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطورا من نظيراتها لدى دول “الناتو”

– أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة وهذا ليس خداع.

#ليبيا_24

2022-09-21 13:51:50

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