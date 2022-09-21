خبر | من تقرير المحاسبة 21 عن الخارجية : مخصصات السفارات اللييية في الخارج قفزت إلى 1.1 مليار د.ل .

⚡️مبالغة في قيمة وجبات مكتب وزيرة الخارجية بسعر يصل 250 د.ل للوجبة .

⚡️رصد زيادة 5 دينار على سعر كل وجبة للموظفين بالداخل بخلاف العقد .

⚡️المبالغة في صيانة السيارات بمبلغ 2.2 مليون د.ل وشراء أخرى بأكثر من 3 مليون د.ل.

⚡️مدير مكتب المنقوش تسلم 5 سيارات بالمخالفة لضوابط الدولة .

⚡️توسع في شراء الهواتف و الحواسيب بقيمة 3.5 مليون د.ل .

⚡️اسهاب الوزيرة في قرارات الايفاد للخارج و لا منظومة لديها لحصر القرارات وتوقيعها مختلف بكل مرة .

⚡️ايفاد أكثر من موظف للخارج للعمل على ذات الوظيفة بذات السفارة .

⚡️عدد المراقبين الماليين بالخارج ارتفع الى 122 مراقب باجمالي مرتبات للسنة فاق 44 مليون د.ل .

⚡️صرف مرتبات لاشخاص بقيمة أعلى من مرتباتهم الفعلية و لاشخاص انتهت علاقتهم بالوزارة و لآخرين غير مدرجين في منظومة المرتبات .

⚡️صرف علاوة سفر و مبيت لصالح مرافق للوزيرة و لا تربطه بالخارجية أي وظيفة .#ليبيا #المرصد