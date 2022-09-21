المترشح الرئاسي سليمان #البيوضي: رد فعل رئيس الحكومة على تقرير #ديوان_المحاسبة، دليل انفصاله عن الواقع، واعتقاده بأن الوهم والصريرات قد ينقذانه من هذا العبث.

ــ كل ما حدث يقع تحت مسؤوليته ودليل على فشل إدارته للدولة، ونريد أن نعرف من حصلوا على الهدايا الفاخرة التي قدمها بأموالنا، سواء كانوا ليبيين أو أجانب.

ــ في الدول التي تمتلك نخبة واعية، يتم إسقاط مثل هذه الحكومات شعبيًا، وتحاكم كل أعضائها وتسترد أموال الأمة، أما نحن فسنبحث عن حكاية جديدة ونشتري الوهم والتآمر مرة أخرى.

ــ علينا بالانتخابات لإنهاء هذا العقد من النهب والإفتراس والتفقير والفوضى والفساد. #السبق

2022-09-21 16:57:45

1663779465