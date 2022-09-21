عاجل

خبر | من تقرير المحاسبة 21 : 33 مليون دينار صُرفت على تجهيزات ديوان رئاسة الوزرا

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | من تقرير المحاسبة 21 : 33 مليون دينار صُرفت على تجهيزات ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية. ⚡️20 مليون دينار لتوفير الاحتياجات اللازمة والعاجلة لتيسير عمل الديوان. ⚡️10 مليون دينار لتجهيز مبنى الديوان. ⚡️3 مليون دينار توفير إحتياجات مكتب رمضان بوجناح نائب الدبيبة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك