عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: – الفساد الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة ليس م

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:
– الفساد الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة ليس مفاجئا فالفساد المستشري في هذه الحكومة كان واضحا بشكل جلي آخره قرار الإيفاد الذي صدر منذ يومين
– كيف نريد ممن جاء إلى الحكم ويحاول التشبت بالكرسي عن طريق الرشوة المادية والسياسية أن يكون شفافا ونزيها
– تقرير ديوان المحاسبة هو إعلان رسمي لهذا الفساد فقط وليس كاشفا للأسرار والخفايا
– ديوان المحاسبة أصبح وكأنه مؤسسة إعلامية تجري تحقيقا صحفيا وتنشره للعامة قبل حتى أن تحيله على مجلس النواب
– لم نر تحقيقات وإيقافا للمسؤولين تتناسب مع حجم هذا الفساد الذي أعلن عنه التقرير
#ليبيا_24
2022-09-21 17:00:05
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