عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: – الفساد الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة ليس م

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:

– الفساد الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة ليس مفاجئا فالفساد المستشري في هذه الحكومة كان واضحا بشكل جلي آخره قرار الإيفاد الذي صدر منذ يومين

– كيف نريد ممن جاء إلى الحكم ويحاول التشبت بالكرسي عن طريق الرشوة المادية والسياسية أن يكون شفافا ونزيها

– تقرير ديوان المحاسبة هو إعلان رسمي لهذا الفساد فقط وليس كاشفا للأسرار والخفايا

– ديوان المحاسبة أصبح وكأنه مؤسسة إعلامية تجري تحقيقا صحفيا وتنشره للعامة قبل حتى أن تحيله على مجلس النواب

– لم نر تحقيقات وإيقافا للمسؤولين تتناسب مع حجم هذا الفساد الذي أعلن عنه التقرير

#ليبيا_24

2022-09-21 17:00:05

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