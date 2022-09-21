مراقب تعليم #طبرق، فتحي #بونجوى: نُعاني من نقص حاد في الكتاب المدرسي والمبانى وا

مراقب تعليم #طبرق، فتحي #بونجوى: نُعاني من نقص حاد في الكتاب المدرسي والمبانى والمقاعد المدرسية.

ــ لم يتم منحنا سوى 360 مقعد مدرسي، والمراقبة تحتوي على 71 ألف طالب وطالبة، وهو عدد بسيط لا يُغطي كافة المدارس.

ــ لم نتحصل على أي مقاعد مدرسية على مدار عامين، تساعدنا على تقليل كثافة الفصول، التي تصل إلى 70 طالب في الفصل الواحد.

ــ نحاول إنشاء فصول مؤقتة لمعالجة هذه المشكلة المؤرقة، لكن هذه حلول مؤقتة عمرها عام واحد، ويجب أن يكون هناك حل جذري للأزمة.

ــ لم يصل لنا إلا شحنة واحدة من #الكتاب_المدرسي، ووعدونا بإرسال باقي الشحنات تباعًا، ونتمنى تنفيذ هذه الوعود. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-21 18:01:22

1663783282